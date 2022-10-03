Дель Пьеро: «В игре «Ювентуса» заметен прогресс»

Бывший игрок «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро доволен игрой команды в матче Серии А против «Болоньи».

«Бьянконери» прервали длительную безвыигрышную серию, одолев соперников со счётом 3:0.

«Я заметил много положительных признаков. Не стоит делать категорических выводов по одной игре, но это хороший знак в преддверии важных матчей. Влахович выглядел значительно лучше, чем в предыдущих матчах, и игра в паре с Миликом помогает ему», – заявил знаменитый итальянец, выступая на Sky Sport.

С 13 набранными очками «Ювентус» занимает седьмое место в Серии А после восьми туров. В среду туринцам предстоит сыграть против «Маккаби» в Лиге чемпионов.