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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария прокомментировал слухи о том, что попросил у «Ювентуса» не заигрывать его в последнем матче перед ЧМ-2022

27 Сентября 2022 • 13:51 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
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02.10 21:45

Полузащитник туринского «Ювентуса» прокомментировал слухи о том, что якобы попросил у руководства не заигрывать его в последнем матче команды перед отправкой на чемпионат мира в Катар.

«Фейк», – написал ди Мария у себя на странице в социальных сетях на фоне новости о том, что он вместе с Паредесом попросил «Ювентус» не задействовать его в последнем матче команды перед отправкой на чемпионат мира.

Напомним, ди Мария и Паредес перебрались в туринский «Ювентус» летом из французского «ПСЖ». Анхель пришёл на правах свободного агента, тогда как Леандро – на правах аренды с правом выкупа в конце сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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