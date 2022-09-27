Ди Мария прокомментировал слухи о том, что попросил у «Ювентуса» не заигрывать его в последнем матче перед ЧМ-2022

Полузащитник туринского «Ювентуса» прокомментировал слухи о том, что якобы попросил у руководства не заигрывать его в последнем матче команды перед отправкой на чемпионат мира в Катар.

«Фейк», – написал ди Мария у себя на странице в социальных сетях на фоне новости о том, что он вместе с Паредесом попросил «Ювентус» не задействовать его в последнем матче команды перед отправкой на чемпионат мира.

Напомним, ди Мария и Паредес перебрались в туринский «Ювентус» летом из французского «ПСЖ». Анхель пришёл на правах свободного агента, тогда как Леандро – на правах аренды с правом выкупа в конце сезона.