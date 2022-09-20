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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Ювентуса» Тротта: «Не думаю, что в клубе рассматривают кандидатуру Карреры» эксклюзив

 
20 Сентября 2022 • 15:35 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
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02.10 21:45

Бывший игрок «Ювентуса» Ивано Тротта в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил ситуацию с возможным увольнением Массимилиано Аллегри с поста главного тренера.

Как вы считаете, стоит ли «Ювентусу» сейчас увольнять Аллегри?

«Сложный вопрос. Я думаю, что прежде всего тем, кто принимает решения – нужно оценить обстановку в команде. Насколько игроки сплочены и насколько они верят в Аллегри. Одно дело, если команда и тренер единое целое, тогда текущие неудачи можно преодолеть, но если обстановка неблагоприятная, то лучше поменять тренера сейчас, пока не стало слишком поздно. Со стороны это сложно оценить, но руководители должны понимать картину».

Среди возможных сменщиков называют и Массимо Карреру, верите в такой вариант?

«Я думаю его фамилия всплыла, потому что он когда-то работал с Конте и очень успешно, «Ювентус» не чужой для него клуб, он знаком с его особенностями. Но думаю, что Каррера не рассматривается, как потенциальный сменщик Аллегри. Он никак не зарекомендовал себя в Италии и сложно представить, что после «Бари» можно возглавить «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Массимо Каррера Ивано Тротта
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