Бенсебаини может стать игроком «Ювентуса» зимой

Алжирский защитник «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Рами Бенсебаини может стать игроком «Ювентуса» уже этой зимой.

По информации Gazzetta dello Sport, руководство «бьянконери» планирует повторить трюк, который позволил клубу дёшево подписать в середине прошлого сезона Дениса Закарию. У алжирца этим летом истекает контракт с «Боруссией», поэтому «Ювентус» не сильно раскошелится на подписание игрока. Сообщается, что сумма сделки может составить от 5 до 8 миллионов евро.

27-летний защитник выступает за клуб немецкой Бундеслиги с 2019 года. В рамках чемпионата он провёл 73 игры, забив 15 голов.

