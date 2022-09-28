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Чемпионат Германии. Бундеслига

Бенсебаини может стать игроком «Ювентуса» зимой

28 Сентября 2022 • 15:38 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
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02.10 21:45

Алжирский защитник «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Рами Бенсебаини может стать игроком «Ювентуса» уже этой зимой.

По информации Gazzetta dello Sport, руководство «бьянконери» планирует повторить трюк, который позволил клубу дёшево подписать в середине прошлого сезона Дениса Закарию. У алжирца этим летом истекает контракт с «Боруссией», поэтому «Ювентус» не сильно раскошелится на подписание игрока. Сообщается, что сумма сделки может составить от 5 до 8 миллионов евро.

27-летний защитник выступает за клуб немецкой Бундеслиги с 2019 года. В рамках чемпионата он провёл 73 игры, забив 15 голов.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Боруссия Мёнхенгладбах Рами Бенсебаини
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