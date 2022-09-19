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Чемпионат Италии. Серия А

Погба – о поражении «Монце»: «Мы никогда не сдаёмся, сезон ещё длинный»

 
19 Сентября 2022 • 15:38 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
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02.10 21:45

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба прокомментировал поражение своей команды в матче 7 тура итальянской Серии А против «Монцы», которая добыла для себя первую в истории победу в высшем дивизионе.

«Мы никогда не сдаёмся, сезон ещё длинный. Мы – «Ювентус», – написал француз у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, что Погба ещё не выходил на поле в этом сезоне. Вернувшись в «старую синьору» на правах свободного агента, полузащитник получил травму, которая выбила его из строя на долгий срок. В данный момент ещё неизвестно, сумеет ли Поль принять участие на чемпионате мира в Катаре.

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Ювентус Поль Погба
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