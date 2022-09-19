Погба – о поражении «Монце»: «Мы никогда не сдаёмся, сезон ещё длинный»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба прокомментировал поражение своей команды в матче 7 тура итальянской Серии А против «Монцы», которая добыла для себя первую в истории победу в высшем дивизионе.

«Мы никогда не сдаёмся, сезон ещё длинный. Мы – «Ювентус», – написал француз у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, что Погба ещё не выходил на поле в этом сезоне. Вернувшись в «старую синьору» на правах свободного агента, полузащитник получил травму, которая выбила его из строя на долгий срок. В данный момент ещё неизвестно, сумеет ли Поль принять участие на чемпионате мира в Катаре.