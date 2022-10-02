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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Ювентусу» нужно быть проще»

02 Октября 2022 • 21:50 Комментировать
Ювентус
1:0
Болонья
1 1.58 X 4.05 2 6.00
1-й тайм

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал проблемы команды перед матчем с «Болоньей».

«В такой тяжёлый момент нам нужно быть организованными, при этом стараться не переусердствовать и быть проще. Мы знаем, что нам нужно прибавить, поскольку наше положение в Серии А оставляет желать лучшего, а в Лиге чемпионов мы проиграли оба матча. Против «Болоньи» будет непросто, но, повторюсь, важно действовать проще», – заявил в интервью DAZN наставник «бьянконери».

В настоящий момент «Ювентус» занимает девятую позицию в Серии А с десятью набранными очками, отставая от лидирующих «Аталанты» и «Наполи» на десять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Ювентус Массимилиано Аллегри
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ЮВЕНТУС БОЛОНЬЯ
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окончен Лечче 1:1 Кремонезе 0.00 0.00 0.00
окончен Аталанта 1:0 Фиорентина 2.20 3.40 3.60
Идет 44 минута Ювентус 1:0 Болонья 1.53 4.40 6.40
03.10  21:45 Верона ... Удинезе 2.75 3.40 2.60
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