Аллегри: «Ювентусу» нужно быть проще»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал проблемы команды перед матчем с «Болоньей».

«В такой тяжёлый момент нам нужно быть организованными, при этом стараться не переусердствовать и быть проще. Мы знаем, что нам нужно прибавить, поскольку наше положение в Серии А оставляет желать лучшего, а в Лиге чемпионов мы проиграли оба матча. Против «Болоньи» будет непросто, но, повторюсь, важно действовать проще», – заявил в интервью DAZN наставник «бьянконери».

В настоящий момент «Ювентус» занимает девятую позицию в Серии А с десятью набранными очками, отставая от лидирующих «Аталанты» и «Наполи» на десять баллов.