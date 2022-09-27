Паредес рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру

Полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес рассказал о своих планах на будущее.

28-летний хавбек по-прежнему принадлежит «Пари Сен-Жермен», выступая за «Ювентус» на правах аренды с обязательством последующего выкупа.

«Я ещё не знаю, когда завершу игровую карьеру – в этом вопросе невозможно загадывать наперёд. Я надеюсь провести много времени в «Ювентусе», а затем вернуться в «Бока Хуниорс». Думаю, этот переход обрадует всех. Уходя оттуда, я твёрдо решил, что хочу завершить свою карьеру именно здесь», – поведал в интервью ESPN аргентинец.

«Бока Хуниорс» – первый клуб в профессиональной карьере Леандро Паредеса. В 2015 году полузащитник покинул коллектив из Буэнос-Айреса, перебравшись в «Рому».