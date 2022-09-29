«Ювентус» – худший в Серии А по одному из статистических показателей

«Ювентус» подвергся жёсткой критике за слабую игру в атаке, и статистика лишь подтверждает справедливость претензий к Массимилиано Аллегри.

Согласно подсчётом статистического ресурса The Analyst, лишь 18% точных передач «бьянконери» приходятся на чужую треть поля – худший показатель среди всех команд Серии А в текущем сезоне, а также один из худших результатов среди всех представителей пяти сильнейших европейских лиг.

После семи туров нынешнего розыгрыша чемпионата Италии «Ювентус» располагается на восьмой строчке с десятью набранными очками. В активе туринцев всего девять забитых мячей при пяти пропущенных.