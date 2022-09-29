Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» – худший в Серии А по одному из статистических показателей

29 Сентября 2022 • 00:38 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
1 1.50 X 4.30 2 6.40
02.10 21:45

«Ювентус» подвергся жёсткой критике за слабую игру в атаке, и статистика лишь подтверждает справедливость претензий к Массимилиано Аллегри.

Согласно подсчётом статистического ресурса The Analyst, лишь 18% точных передач «бьянконери» приходятся на чужую треть поля – худший показатель среди всех команд Серии А в текущем сезоне, а также один из худших результатов среди всех представителей пяти сильнейших европейских лиг.

После семи туров нынешнего розыгрыша чемпионата Италии «Ювентус» располагается на восьмой строчке с десятью набранными очками. В активе туринцев всего девять забитых мячей при пяти пропущенных.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Массимилиано Аллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС БОЛОНЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Сентября
00:38 · Италия. Серия А
«Ювентус» – худший в Серии А по одному из статистических показателей
28 Сентября
22:54 · Италия. Серия А
Дида: «Меньян – один из лучших в мире»
21:20 · Италия. Серия А
Стало известно, какую зарплату «Милан» предложил Леау
21:10 · Италия. Серия А
Лукаку рискует не сыграть с «Барселоной»
19:59 · Россия. Первая лига
Слуцкий считает, что Кварацхелия может стать номинантом на «Золотой мяч»
19:18 · Италия. Серия А
Шкриньяр: «Обязан Джампаоло всем»
18:52 · Италия. Серия А
​Ди Лоренцо высоко оценил Хвичу
18:33 · Италия. Серия А
​Ди Лоренцо высказался на тему высоких ожиданий от «Наполи»
17:48 · Италия. Серия А
​Делофеу назвал лучший момент своей карьеры
17:42 · Италия. Серия А
​Делофеу рассказал о работе с Гвардиолой
16:49 · Италия. Серия А
Матч Серии А впервые будет судить женщина
15:38 · Германия. Бундеслига
Бенсебаини может стать игроком «Ювентуса» зимой
15:37 · Италия. Серия А
Данило назвал свою цель в «Ювентусе»
15:16 · Италия. Серия А
​Мариано Диас предложил свои услуги грандам Серии А слухи
14:52 · Италия. Серия А
​Дибала должен выйти на матч с «Интером» в основе
Все новости
Рекомендуем