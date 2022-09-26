«Ювентус» не будет продлевать контракты с Сандро и Куадрадо

«Ювентус» не станет продлевать контракты с защитниками команды Алексом Сандро и Хуаном Куадрадо, сообщает Corriere dello Sport. Действующие соглашения обоих футболистов с туринским клубом истекают летом следующего года.

По информации источника, «Ювентус» предложил Куадрадо продлить соглашение на более скромных условиях, однако 34-летний колумбиец отказался от такого варианта. А вот от услуг 31-летнего Сандро руководство туринского клуба решило полностью отказаться.

В текущем сезоне Куадрадо провёл за «Ювентус» восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями. На счету Сандро одна голевая передача в шести встречах.