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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не будет продлевать контракты с Сандро и Куадрадо

26 Сентября 2022 • 14:46 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
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02.10 21:45

«Ювентус» не станет продлевать контракты с защитниками команды Алексом Сандро и Хуаном Куадрадо, сообщает Corriere dello Sport. Действующие соглашения обоих футболистов с туринским клубом истекают летом следующего года.

По информации источника, «Ювентус» предложил Куадрадо продлить соглашение на более скромных условиях, однако 34-летний колумбиец отказался от такого варианта. А вот от услуг 31-летнего Сандро руководство туринского клуба решило полностью отказаться.

В текущем сезоне Куадрадо провёл за «Ювентус» восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями. На счету Сандро одна голевая передача в шести встречах.   

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алекс Сандро Хуан Куадрадо
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