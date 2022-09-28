Данило назвал свою цель в «Ювентусе»

Бразильский защитник «Ювентуса» Данило Луис прокомментировал ситуацию в команде.

Данило сказал Football Italia, что у «Ювентуса» хороший состав, команда находится на правильном пути, сейчас цель — вернуть клуб на то место, где он должен быть.

Игрок добавил, что у них достаточно качеств, чтобы иметь статус топ-команды, поэтому нужно молча продолжать свою работу.

В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в 9 матчах с учетом всех турниров, в которых получил три желтые карточки.

«Ювентус» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 10 очков после семи туров.