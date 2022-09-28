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Чемпионат Италии. Серия А

Данило назвал свою цель в «Ювентусе»

28 Сентября 2022 • 15:37 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
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02.10 21:45

Бразильский защитник «Ювентуса» Данило Луис прокомментировал ситуацию в команде.

Данило сказал Football Italia, что у «Ювентуса» хороший состав, команда находится на правильном пути, сейчас цель — вернуть клуб на то место, где он должен быть.

Игрок добавил, что у них достаточно качеств, чтобы иметь статус топ-команды, поэтому нужно молча продолжать свою работу.

В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в 9 матчах с учетом всех турниров, в которых получил три желтые карточки.

«Ювентус» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 10 очков после семи туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Данило Луис
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