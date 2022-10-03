Аллегри – о победе над «Болоньей»: «Мы ждали этого целый месяц»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри доволен выступлением своей команды в матче против «Болоньи».

Встреча, прошедшая в рамках восьмого тура Серии А, завершилась победой туринцев со счётом 3:0.

«Мне понравился настрой, продемонстрированный командой, а также наша компактность. Единственный неудачный отрезок – концовка первого тайма, – заявил в интервью DAZN рулевой «Ювентуса». – На мой взгляд, мы победили уверенно, но самое главное, что мы наконец-то смогли взять три очка после месяца без побед. Ребята отлично проявили себя, но нам нужно оставаться скромными, потому что «Ювентусу» всё ещё необходимо исправлять ситуацию в чемпионате и в Лиге чемпионов», – сказал Аллегри.