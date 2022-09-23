Маркизио: Я не понимаю, как «Ювентус» играет с командами из нижней части турнирной таблицы

Экс-игрок «Ювентуса» Клаудио Маркизио высказался об игре своей бывшей команды.

Журналист Николо Скира передал слова Маркизио, который заявил, что не понимает, как «Ювентус» играет с оппонентами ниже классом. Бывший футболист очень надеется, что команда сможет найти какой-то выход из этой ситуации, потому что от такого клуба всегда ждут большего.

После семи туров «старая синьора» идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе десять зачетных баллов. В предстоящем матче «Ювентус» примет на своем поле «Болонью», игра пройдет 2 октября в 21:45 по московскому времени.