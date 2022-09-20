Раньери считает, что игроки «Ювентуса» не получают удовольствие от футбола

Экс-наставник «Лестера» Клаудио Раньери поделился мнением об игре «Ювентуса».

Раньери сказал Football Italia, что со стороны, кажется, игроки «Ювентуса» не получают удовольствие от игры в футбол, они выглядят какими-то испуганными, странно наблюдать такую команду под руководством Массимилиано Аллегри, но со стороны трудно о чем-то говорить.

«Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе десять набранных очков после семи матчей. В предстоящем туре «старая синьора» примет на своем поле «Болонью», встреча пройдет 2 октября в 21:45 по мск.