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Чемпионат Италии. Серия А

Раньери считает, что игроки «Ювентуса» не получают удовольствие от футбола

 
20 Сентября 2022 • 18:09 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
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02.10 21:45

Экс-наставник «Лестера» Клаудио Раньери поделился мнением об игре «Ювентуса».  

Раньери сказал Football Italia, что со стороны, кажется, игроки «Ювентуса» не получают удовольствие от игры в футбол, они выглядят какими-то испуганными, странно наблюдать такую команду под руководством Массимилиано Аллегри, но со стороны трудно о чем-то говорить.

«Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе десять набранных очков после семи матчей. В предстоящем туре «старая синьора» примет на своем поле «Болонью», встреча пройдет 2 октября в 21:45 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Клаудио Раньери Массимилиано Аллегри
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