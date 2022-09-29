Погба: «Общался с Аллегри, даже когда играл в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал о взаимоотношениях с наставником Массимилиано Аллегри.

Француз покинул Англию по окончании прошлого сезона, когда завершился его контракт с «Манчестер Юнайтед», а летом оформил возвращение в «Ювентус».

«Я всегда отлично ладил с Аллегри, – рассказывает Погба в интервью GQ Magazine Italia. – Он хорошо меня знает и постоянно помогал мне, когда мы работали вместе в прошлом. Даже когда я выступал в «Манчестер Юнайтед», мы поддерживали связь и часто общались», – заявил 29-летний хавбек, продолжающий восстановление после травмы, полученной в период предсезонной подготовки.