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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио хочет покинуть «Ювентус» следующим летом слухи

 
23 Сентября 2022 • 23:14 Комментировать (1)
Ювентус
...
Болонья
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02.10 21:45

Хавбек туринского «Ювентуса» Адриен Рабио близок к тому, чтобы попрощаться с «бьянконери» уже следующим летом.

По информации TWM, футболист французской национальной команды не горит желанием продлевать действие соглашения с туринцами, которое подходит к концу по завершению нынешнего футбольного сезона. Напомним, что во время летнего трансферного окна полузащитник мог стать игроком «Манчестер Юнайтед», однако сделка сорвалась из-за разногласий по личному контракту Рабио.

В текущем розыгрыше итальянского первенства он провёл три матча, а также один в рамках Лиги чемпионов.

 

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Ювентус Адриен Рабио
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Комментарии (1)
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Горчица+
23 Сентября 2022 в 23:23
Не хочу злорадствовать...но количество тех, кто за гоббов с горшка уменьшилось резко...И Интер не вспоминают...и гелевый ни при чём....и Аллегри тошнотик....ХЗ...Ну да... девять раз ....не вынимая....А-ха-ха-ха....
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