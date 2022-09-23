Хавбек туринского «Ювентуса» Адриен Рабио близок к тому, чтобы попрощаться с «бьянконери» уже следующим летом.

По информации TWM, футболист французской национальной команды не горит желанием продлевать действие соглашения с туринцами, которое подходит к концу по завершению нынешнего футбольного сезона. Напомним, что во время летнего трансферного окна полузащитник мог стать игроком «Манчестер Юнайтед», однако сделка сорвалась из-за разногласий по личному контракту Рабио.

В текущем розыгрыше итальянского первенства он провёл три матча, а также один в рамках Лиги чемпионов.