Костич высказался о дебютном голе за «Ювентус»

Вингер туринского «Ювентуса» Филип Костич дал интервью итальянским СМИ после крупной победы над «Болоньей» (3:0) в матче восьмого тура Серии А. В прошедшей встрече хорват отметился дебютным голом за «старую синьору».

«Очень рад забить первый гол за «Ювентус». Этот матч был для нас очень важен. В дальнейшем нам нужно продолжать работать и двигаться вперед. Мы должны забыть все, что было в прошлом месяце. «Ювентус» движется только вперед и начинает готовиться к матчу Лиги чемпионов», - передает слова футболиста DAZN.

«Старая синьора» одержала первую победу в четырех матчах чемпионата Италии. После восьми туров туринский клуб набрал 13 баллов и занимает седьмое место в таблице.