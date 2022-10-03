Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Костич высказался о дебютном голе за «Ювентус»

03 Октября 2022 • 08:24 Комментировать
Ювентус
3:0
Болонья
окончен

Вингер туринского «Ювентуса» Филип Костич дал интервью итальянским СМИ после крупной победы над «Болоньей» (3:0) в матче восьмого тура Серии А. В прошедшей встрече хорват отметился дебютным голом за «старую синьору».

«Очень рад забить первый гол за «Ювентус». Этот матч был для нас очень важен. В дальнейшем нам нужно продолжать работать и двигаться вперед. Мы должны забыть все, что было в прошлом месяце. «Ювентус» движется только вперед и начинает готовиться к матчу Лиги чемпионов», - передает слова футболиста DAZN.

«Старая синьора» одержала первую победу в четырех матчах чемпионата Италии. После восьми туров туринский клуб набрал 13 баллов и занимает седьмое место в таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Филип Костич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.10  21:45 Верона ... Удинезе 2.75 3.40 2.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Октября
08:53 · Италия. Серия А
Мальдини высказался об Ибрагимовиче
08:35 · Италия. Серия А
Раньери может возглавить клуб Серии А
08:24 · Италия. Серия А
Костич высказался о дебютном голе за «Ювентус»
07:26 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» готов продать Локателли в «Арсенал»
07:15 · Италия. Серия А
«Милан» потерял ключевого защитника до конца года
04:44 · Италия. Серия А
«Ирония судьбы» - вылеченный Марадоной в 1985 году итальянец арестован за хранение... кокаина
03:51 · Италия. Серия А
Палладино: «Эти успехи - заслуга команды, построенной предыдущим тренером»
03:43 · Италия. Серия А
Тонали: «Повязка капитана - большая честь»
03:32 · Италия. Серия А
Сакки не понравился матч между «Интером» и «Ромой»
03:15 · Италия. Серия А
Гасперини гордится обороной «Аталанты»
02:34 · Италия. Серия А
Сандро: «Можно отправлять мяч в штрафную с закрытыми глазами – и Влахович с Миликом забьют» 1
01:54 · Италия. Серия А
Палладино - первый тренер в Италии с 2005 года, который выиграл первые два матча с новичком Серии А
01:49 · Италия. Серия А
Судьба Индзаги в «Интере» решится в ближайшие девять дней 1
01:28 · Италия. Серия А
Дель Пьеро: «В игре «Ювентуса» заметен прогресс»
00:28 · Италия. Серия А
Ди Марцио: «Интер» обеспокоен отсутствием Лукаку»
Все новости
Рекомендуем