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Чемпионат Италии. Серия А

«Почему нет? Это самый странный сезон в истории» – Раньери не исключает, что «Ювентус» выиграет Скудетто

 
21 Сентября 2022 • 15:52 Комментировать
Ювентус
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Болонья
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02.10 21:45

Бывший тренер «Ювентуса» Клаудио Раньери не исключает, что «старая синьора» по итогам сезона может вернуть себе чемпионский титул Серии А, который команда не выигрывает уже два года подряд.

«Почему нет? Это самый странный сезон в истории. После чемпионата мира команды начнут практически с нуля, а там посмотрим. В основном многое будет зависеть от «Милана» и «Наполи». Не стоит забывать и об «Аталанте» и «Удинезе», – цитирует Раньери Football Italia.

Напомним, что «Ювентус» сейчас идёт на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. У команды Массимилиано Аллегри 4 ничьи и одно поражение в 7 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Клаудио Раньери
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