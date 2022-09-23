Бонуччи обратился к Раноккии после завершения карьеры

Защитник «Ювентуса» и национальной команды Италии Леонардо Бонуччи обратился к бывшему партнеру по сборной Андреа Раноккии, который объявил о завершении карьеры.

«Мы были идеальными напарниками, за несколько месяцев мы построили то, что свяжет нас навсегда. Затем наши карьеры разделились, но уважение, почтение, дружба не исчезли», – тепло проводил соратника чемпион Европы. Также Бонуччи отметил, что для Андреа перевернулась страница жизни, а также пожелал наслаждаться следующим этапом.

Напомним, что накануне Раноккия принял решение повесить бутсы на гвоздь из-за постоянных травм. Последним местом работы некогда талантливого игрока была «Монца», разорвавшая с ним соглашение из-за очередного серьёзного повреждения защитника.

