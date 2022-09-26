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Чемпионат Италии. Серия А

Паредес: «Мечтал играть в «Ювентусе»

26 Сентября 2022 • 23:13 Комментировать
Ювентус
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Болонья
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02.10 21:45

Полузащитник Леандро Паредес вновь поделился радостью от перехода в «Ювентус».

Летом туринский клуб арендовал аргентинца у «ПСЖ» до конца сезона с обязательством выкупа при достижении определённых условий, прописанных в договоре.

«Смена клуба прямо перед чемпионатом мира в Катаре – очень трудное решение для меня, но, думаю, мне следовало решиться на этот шаг. Для меня важно получать постоянную игровую практику, тем более в таком великом клубе. Я мечтал выступать за «Ювентус», – рассказал в интервью ESPN 28-летний аргентинец.

С момента перехода Передес провёл пять матчей за «бьянконери», отметившись одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес
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