Паредес: «Мечтал играть в «Ювентусе»

Полузащитник Леандро Паредес вновь поделился радостью от перехода в «Ювентус».

Летом туринский клуб арендовал аргентинца у «ПСЖ» до конца сезона с обязательством выкупа при достижении определённых условий, прописанных в договоре.

«Смена клуба прямо перед чемпионатом мира в Катаре – очень трудное решение для меня, но, думаю, мне следовало решиться на этот шаг. Для меня важно получать постоянную игровую практику, тем более в таком великом клубе. Я мечтал выступать за «Ювентус», – рассказал в интервью ESPN 28-летний аргентинец.

С момента перехода Передес провёл пять матчей за «бьянконери», отметившись одной голевой передачей.