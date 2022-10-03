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Чемпионат Италии. Серия А

Сандро: «Можно отправлять мяч в штрафную с закрытыми глазами – и Влахович с Миликом забьют»

03 Октября 2022 • 02:34 Комментировать
Ювентус
3:0
Болонья
окончен

Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро считает, что команде не составит труда забивать голы с нынешним дуэтом форвардов.

В воскресенье «Ювентус» обыграл «Болонью» со счётом 3:0, а Душан Влахович и Аркадиуш Милик записали в свой актив по одному голу.

«Играя с Влаховичем и Миликом впереди, мы всегда знаем, что можно просто отправить мяч в штрафную с закрытыми глазами – и эти двое придумают гол. Подачи наших вингеров и крайних защитников регулярно находят одного из них», – заявил 31-летний бразилец.

Душан Влахович занимает второе место в списке бомбардиров Серии А с пятью забитыми мячами. На счету Аркадиуша Милика три точных удара.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алекс Сандро Аркадиуш Милик Душан Влахович
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