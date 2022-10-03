Сандро: «Можно отправлять мяч в штрафную с закрытыми глазами – и Влахович с Миликом забьют»

Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро считает, что команде не составит труда забивать голы с нынешним дуэтом форвардов.

В воскресенье «Ювентус» обыграл «Болонью» со счётом 3:0, а Душан Влахович и Аркадиуш Милик записали в свой актив по одному голу.

«Играя с Влаховичем и Миликом впереди, мы всегда знаем, что можно просто отправить мяч в штрафную с закрытыми глазами – и эти двое придумают гол. Подачи наших вингеров и крайних защитников регулярно находят одного из них», – заявил 31-летний бразилец.

Душан Влахович занимает второе место в списке бомбардиров Серии А с пятью забитыми мячами. На счету Аркадиуша Милика три точных удара.