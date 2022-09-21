Пьянич – о кризисе «Ювентуса»: «Достаточно одной искры, чтобы перевернуть ситуацию»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич попытался объяснить причины кризиса, с которым столкнулся туринский клуб. Напомним, что команда Массимилиано Аллегри в данный момент идёт на восьмом месте в турнирной таблице Серии А.

«Проблема в психологии. Достаточно одной искры, чтобы перевернуть ситуацию. Они должны оставаться едиными и не искать виноватых. Каждый в ответе за победы и поражения. Я вижу много негатива, но «Ювентус» должен оставаться единым», – цитирует боснийца La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что работа главного тренера Массимилиано Аллегри находится под угрозой. В последних двух матчах «Ювентус» проиграл «Бенфике» и «Монце».