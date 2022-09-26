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Чемпионат Италии. Серия А

Лука Тони: «Влахович пока не в состоянии решать матчи в одиночку»

26 Сентября 2022 • 21:27 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
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02.10 21:45

Известный экс-нападающий сборной Италии Лука Тони высказался об игре Душана Влаховича.

22-летний серб отметился дублем в матче первого тура Серии А против «Сассуоло», а в последующих семи поединках отличился лишь дважды в общей сложности.

«Центрфорвард – игрок, наиболее зависимый от команды. По-настоящему выдающийся футболист способен сказать своё слово даже в трудную минуту, и пока у Душана это не получается, из-за чего он страдает. Его можно назвать мастером игры в чужой штрафной, и товарищи по команде должны доставлять ему мяч, но это происходит редко. Лучшие из лучших способны брать игру на себя и решать матчи в одиночку, однако Влахович пока молод и прибыл в «Ювентус» меньше года назад, ему ещё предстоит многому научиться», – заявил в интервью Gazzetta dello Sport Лука Тони.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лука Тони Душан Влахович
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