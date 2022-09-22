Сакки не считает Аллегри виновником кризиса «Ювентуса»

После почти целого десятилетия доминирования в Италии «Ювентус» сдал позиции, и даже возвращение Массимилиано Аллегри не изменило ситуацию - «Юве» не блистал в прошлом сезоне, не блещет и в этом, проиграв два стартовых матча в Лиге чемпионов и потерпев несколько неудач во внутреннем чемпионате.

Тем не менее, знаменитый Арриго Сакки не считает виновником неудач тренера - он очень высоко ценит Аллегри.

- - Большой тренер, с тактической подготовкой, многое выигравший. Не понимаю, почему болельщики требуют его голову. Да, прошлых успехов нет, но проблемы «Юве» начались не при нем, а до него, - цитирует Сакки La Gazzetta Dello Sport.