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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки не считает Аллегри виновником кризиса «Ювентуса»

 
22 Сентября 2022 • 03:08 Комментировать
Ювентус
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Болонья
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02.10 21:45

После почти целого десятилетия доминирования в Италии «Ювентус» сдал позиции, и даже возвращение Массимилиано Аллегри не изменило ситуацию - «Юве» не блистал в прошлом сезоне, не блещет и в этом, проиграв два стартовых матча в Лиге чемпионов и потерпев несколько неудач во внутреннем чемпионате.

Тем не менее, знаменитый Арриго Сакки не считает виновником неудач тренера - он очень высоко ценит Аллегри.

- - Большой тренер, с тактической подготовкой, многое выигравший. Не понимаю, почему болельщики требуют его голову. Да, прошлых успехов нет, но проблемы «Юве» начались не при нем, а до него, - цитирует Сакки La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Арриго Сакки Аригго Сакки Ариго Сакки
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