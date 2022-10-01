​Аллегри: «Завтра начинается новый сезон»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий перед домашним матчем Серии А против «Болоньи».

«Завтра начинается новый сезон. Мы не забываем о том, что первый месяц сложился для нас плохо – статистика не врёт. Но мы будем стараться вернуть «Ювентус» к победам за счёт упорного труда и страсти. Бывает, всё идёт хорошо, бывает – нет. Нужно быть готовым вернуть всё в нужное русло.

У нас достаточно времени, чтобы восстановить позиции – как в Серии А, так и в Лиге чемпионов. К счастью, в футболе у тебя всегда есть шанс начать заново», - сказал Аллегри в ходе пресс-конференции.

После семи туров «Ювентус» занимает лишь восьмое место в таблице чемпионата Италии.