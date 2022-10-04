Стало известно, почему «Ювентус» сыграл в красных футболках против «Болоньи»

Многих удивило то, в каких футболках сыграл туринский «Ювентус» в домашнем матче восьмого тура против «Болоньи» - они и близко не были полосатыми, вместо этого Влахович и компания надели майки цвета, тяготевшего к фиолетовому. Как оказалось, это было данью вопросам благотворительности - таким образом «Ювентус» поддержал кампанию по борьбе с раком. В футболках аналогичного цвета сыграли также молодежная и женская команды «Ювентуса», и каждая из них, в том числе и основной «Ювентус», после матча подарили по пять футболок с целью дальнейшей продажи во имя все той же благотворительности.