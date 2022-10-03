Себальос объяснил, почему «Реал» не победил «Осасуну»

Хавбек мадридского «Реала» Дани Себальос высказался относительно ничейного результата во встрече с «Осасуной» в рамках седьмого тура Ла Лиги. Матч, состоявшийся на «Сантьяго Бернабеу», завершился вничью со счетом 1:1.

«Реал» настраивался на победу и пытался забрать три очка до последней секунды. По итогу мы потеряли два балла, поскольку было неточны в завершающей стадии атаки. В среду нам предстоит матч в Лиге чемпионов, мы должны быть готовы к нему», - передает слова полузащитника клубная пресс-служба.

По итогам семи туров чемпионата Испании подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в таблице.