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Льоренте: «Если Анчелотти мне позвонит и попросит подстраховать Бензема, я соглашусь играть бесплатно»

29 Сентября 2022 • 15:10 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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02.10 22:00

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Ювентуса» Фернандо Льоренте заявил, что готов бесплатно выступать за мадридский «Реал». Напомним, форвард находится в статусе свободного агента.

«Если Анчелотти мне позвонит и попросит подстраховать Бензема, я без раздумий соглашусь играть за «Реал» бесплатно», – цитирует Льоренте издание El Larguero.

Напомним, в 2013 году Льоренте был близок к переходу в мадридский «Реал» из «Атлетик» Бильбао. В конечном итоге футболист оказался в туринском «Ювентусе», где задержался всего на два года.

Последним клубом Льоренте был «Эйбар», за который нападающий выступал в прошлом сезоне в Сегунде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Фернандо Льоренте
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