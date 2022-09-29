Льоренте: «Если Анчелотти мне позвонит и попросит подстраховать Бензема, я соглашусь играть бесплатно»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Ювентуса» Фернандо Льоренте заявил, что готов бесплатно выступать за мадридский «Реал». Напомним, форвард находится в статусе свободного агента.

«Если Анчелотти мне позвонит и попросит подстраховать Бензема, я без раздумий соглашусь играть за «Реал» бесплатно», – цитирует Льоренте издание El Larguero.

Напомним, в 2013 году Льоренте был близок к переходу в мадридский «Реал» из «Атлетик» Бильбао. В конечном итоге футболист оказался в туринском «Ювентусе», где задержался всего на два года.

Последним клубом Льоренте был «Эйбар», за который нападающий выступал в прошлом сезоне в Сегунде.