Бензема в 2022 году трижды не забил пенальти в ворота «Осасуны»

В матче седьмого тура мадридский «Реал» принимает в домашнем матче «Осасуну», и во второй половине игры гранд получил право на пенальти после того, как Бензема получил толчок в спину в опасной ситуации. Пострадавший сам и решил пробить пенальти, но положившись на силу, не попал в ворота - мяч угодил в перекладину и вылетел за пределы поля.

Как оказалось, для Бензема это был уже третий незабитый пенальти в ворота «Осасуны» в 2022 году. Первые два пришлись на весенний матч предыдущего чемпионата, состоявшийся в Памплоне 20 апреля. Бензема не забивал в том матче на 52-й, и, соответственно, на 59-й минутах, но «Реал» все равно в итоге выиграл.