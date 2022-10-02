Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема в 2022 году трижды не забил пенальти в ворота «Осасуны»

02 Октября 2022 • 23:51 Комментировать (1)
Реал Мадрид
1:1
Осасуна
окончен

В матче седьмого тура мадридский «Реал» принимает в домашнем матче «Осасуну», и во второй половине игры гранд получил право на пенальти после того, как Бензема получил толчок в спину в опасной ситуации. Пострадавший сам и решил пробить пенальти, но положившись на силу, не попал в ворота - мяч угодил в перекладину и вылетел за пределы поля.

Как оказалось, для Бензема это был уже третий незабитый пенальти в ворота «Осасуны» в 2022 году. Первые два пришлись на весенний матч предыдущего чемпионата, состоявшийся в Памплоне 20 апреля. Бензема не забивал в том матче на 52-й, и, соответственно, на 59-й минутах, но «Реал» все равно в итоге выиграл.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Осасуна
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
02 Октября 2022 в 23:57
Бензема ошалел...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сельта 1:0 Бетис 2.35 3.20 3.25
окончен Жирона 3:5 Реал Сосьедад 3.20 3.20 2.35
окончен Реал Мадрид 1:1 Осасуна 1.35 5.30 8.50
03.10  22:00 Райо Вальекано ... Эльче 1.89 3.60 4.30
Все матчи
Новости
02 Октября
23:55 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» - первая команда, отобравшая очки у «Реала» в текущем сезоне 1
23:51 · Испания. Ла Лига
Бензема в 2022 году трижды не забил пенальти в ворота «Осасуны» 1
22:58 · Италия. Серия А
Анчелотти: «Меня не удивляют успехи Кварацхелии, я давно за ним слежу»
22:04 · Испания. Ла Лига
Левандовски – о своём будущем: «Футбол – это не просто моя работа»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 2
21:27 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» обыграл «Жирону» с хоккейным счётом
21:11 · Испания. Ла Лига
«Реал» объявил стартовый состав на «Осасуну», Бензема выйдет на поле с самого начала игры
20:59 · Испания. Ла Лига
Голкипер «Барселоны» может оказаться в «Галатасарае»
20:31 · Англия. Премьер-лига
​У Марсьяля есть два варианта в Испании слухи
20:15 · Испания. Ла Лига
Левандовски рассказал, чем его впечатлили игроки «Барселоны»
19:10 · Испания. Ла Лига
«Бетис» не смог спасти матч с «Сельтой», проведя 70 минут в меньшинстве
17:00 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» на 90-й минуте отобрала победу у «Эспаньола»
16:37 · Испания. Ла Лига
Названы сроки восстановления Куртуа
16:24 · Испания. Ла Лига
​Куртуа угодил в лазарет «Реала»
15:53 · Испания. Ла Лига
​Хави похвалил Фати
Все новости
Рекомендуем