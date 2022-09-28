Рубен де ла Ред — об интересе «Реала» к Захаряну: «Понятия не имею, о чём идёт речь»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Испании Рубен де ла Ред признался, что ничего не слышал об интересе мадридского клуба к игроку «Динамо» Арсену Захаряну, а также рассказал, что выделяет футболистов из России.

По мнению испанца, россиян отличает их сильный характер, которым всегда обладали Александр Мостовой и Валерий Карпин.

«У русских очень сильный соревновательный дух. Эти двое футболистов мне нравились своими профессиональными качествами, своей харизмой. И надо сказать, что в Испании их до сих пор помнят.

Захарян? Если честно, понятия не имею, о чём идёт речь», — приводит слова испанца Metaratings.

Ранее сообщалось, что помимо «Реала» интерес к Захаряну проявляет и лондонский «Челси», который был близок к подписанию 19-летнего россиянина минувшим летом, однако из-за технических сложностей сделку осуществить не удалось.