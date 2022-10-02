Анчелотти: «Меня не удивляют успехи Кварацхелии, я давно за ним слежу»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Наполи» подписал отличных игроков, освежив обстановку, – делится мнением о положении дел в своём бывшем клубе итальянский специалист. – Пока трудно сказать, что из этого получится, сейчас команда выглядит непредсказуемой. Кварацхелия – главное открытие? Только для тех, кто не был с ним знаком. Мы следили за ним ещё тогда, когда я работал в «Наполи». Это особенный игрок», – сказал в интервью Rai Sport Анчелотти.

Хвича Кварацхелия отметился пятью голами и тремя результативными передачами в десяти матчах за «Наполи».

Карло Анчелотти возглавлял неаполитанский коллектив с 2018 по 2019 год.