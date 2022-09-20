Делофеу: «Согласился бы я перейти в «Реал»? А как им можно отказать?»

Воспитанник каталонской «Барселоны» Харард Делофеу не стал отрицать, что согласился бы перейти в мадридский «Реал», если сливочные попытались бы провернуть его трансфер из «Удинезе».

«Согласился бы я перейти в «Реал»? Если бы они хотели меня купить, как бы я мог им отказать?», – цитирует футболиста издание Marca.

Делофеу недавно начал свой третий сезон в составе итальянского «Удинезе». В новой кампании полузащитник отметился 5 результативными передачами в 7 матчах чемпионата.

Напомним, что на счету Делофеу 23 официальных матча за каталонскую «Барселону», с которой он дважды выигрывал чемпионат Испании.