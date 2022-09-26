Кака рассказал о последнем разговоре с Пересом перед уходом из «Реала»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кака рассказал о своём последнем разговоре с президентом «сливочных» Флорентино Пересом перед отъездом из столицы Испании.

«В тот день, когда я уходил, Перес сказал мне, что я был настоящим профессионалом, который полностью выкладывался ради того, чтобы достичь результата в Мадриде. Он считал, что травмы и недостаток игровой практики помешали мне раскрыться. Мне было приятно это слышать, ведь я чувствовал, что двери клуба останутся для меня открытыми», – цитирует Кака Marca.

Напомним, Кака выступал за «Реал» с 2009 по 2013 год. Футболист выиграл с командой чемпионат, кубок и суперкубок Испании.