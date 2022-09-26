Анри просит «Реал» чаще выпускать Азара

Ассистент главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри недоволен отсутствием постоянной игровой практики у Эдена Азара в «Реале».

Вингер вышел в стартовом составе во вчерашнем матче Бельгии против Голландии, но на 64-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы.

«Азар играет не так много, как хотелось бы. Нам нужно, чтобы он был на пике физических кондиций, получал регулярную практику. Он нужен сборной Бельгии, и здесь мы стараемся наигрывать его как можно больше», – высказался Анри.

В текущем сезоне Эден Азар принял участие в четырёх матчах мадридского «Реала» во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.