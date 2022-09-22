Чуамени: Хорошо, если мой переход в «Реал» помог «Бордо»

Полузащитник «Реала» Орельен Чуамени прокомментировал положение «Бордо».

Чуамени сказал Get French Football News о том, что был рад помочь «Бордо» своим трансфером в «Реал», если это позволит клубу выжить. Футболист заявил, что «Бордо» является знаковой фигурой для французского футбола, сейчас они находятся в стадии перезагрузки команды, хочется, чтобы они смогли вернуться как можно быстрее.

Напомним, 22-летний игрок минувшим летом перебрался из «Монако» в стан «сливочных» за 80 миллионов евро. При этом «Бордо», откуда Чуамени переходил к «монегаскам», получил около 6 миллионов.