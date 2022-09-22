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Чемпионат Испании. Ла Лига

Чуамени: Хорошо, если мой переход в «Реал» помог «Бордо»

 
22 Сентября 2022 • 19:14 Комментировать
Лаваль II
...
Бордо
01.10 20:00

Полузащитник «Реала» Орельен Чуамени прокомментировал положение «Бордо».

Чуамени сказал Get French Football News о том, что был рад помочь «Бордо» своим трансфером в «Реал», если это позволит клубу выжить. Футболист заявил, что «Бордо» является знаковой фигурой для французского футбола, сейчас они находятся в стадии перезагрузки команды, хочется, чтобы они смогли вернуться как можно быстрее.  

Напомним, 22-летний игрок минувшим летом перебрался из «Монако» в стан «сливочных» за 80 миллионов евро. При этом «Бордо», откуда Чуамени переходил к «монегаскам», получил около 6 миллионов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Бордо Орельен Чуамени
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ЛАВАЛЬ II БОРДО
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