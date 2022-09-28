Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, насколько серьёзна травма Модрича

28 Сентября 2022 • 20:20 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 1.30 X 5.40 2 9.50
02.10 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич получил травму в расположении сборной Хорватии.

Как сообщалось изначально, 37-летний хавбек рискует пропустить ближайший поединок мадридского «Реала» против «Осасуны» в рамках чемпионата Испании – и эти опасения подтвердились. По информации журналиста Мельхора Руиса, Модрич также не сможет сыграть и в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Шахтёра», однако успеет вернуться на поле до принципиальной битвы с «Барселоной», которая состоится 16 октября.

В нынешнем сезоне Лука Модрич отыграл девять матчей за «Реал» во всех турнирах, дважды отметившись голом и однажды ассистировав.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Хорватии Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Сентября
21:01 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нашёл звёздную замену Облаку
20:20 · Испания. Ла Лига
Стало известно, насколько серьёзна травма Модрича
20:12 · Испания. Ла Лига
Владельцы «ПСЖ» хотят приобрести испанский клуб и «оставить «Барселону» в тени» 2 слухи
19:57 · Испания. Ла Лига
​Мората получил приз лучшему игроку сборной Испании
19:32 · Испания. Ла Лига
​Левандовски потренировался, несмотря на выходной
19:12 · Испания. Ла Лига
Бензема готов сыграть с «Осасуной»
18:37 · Англия. Премьер-лига
Облак попал в сферу интересов «Тоттенхэма»
17:42 · Италия. Серия А
​Делофеу рассказал о работе с Гвардиолой
17:27 · Испания. Ла Лига
Бензема рассказал о важном совете Ди Стефано
16:47 · Испания. Ла Лига
​Президент «ПСЖ» призвал проверить трансферную кампанию «Барселоны»
15:51 · Испания. Ла Лига
Вице-президент «Барселоны» не стал исключать трансфер Месси следующим летом 2
15:28 · Испания. Ла Лига
Модрич вернулся в расположение «Реала» с травмой
15:19 · Испания. Ла Лига
Де ла Ред высказался о сорвавшемся переходе Мбаппе в «Реал»
15:16 · Италия. Серия А
​Мариано Диас предложил свои услуги грандам Серии А слухи
13:40 · Италия. Серия Б
Рубен де ла Ред рассказал, что помешало Черышеву раскрыться в «Реале»
Все новости
Рекомендуем