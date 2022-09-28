Стало известно, насколько серьёзна травма Модрича

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич получил травму в расположении сборной Хорватии.

Как сообщалось изначально, 37-летний хавбек рискует пропустить ближайший поединок мадридского «Реала» против «Осасуны» в рамках чемпионата Испании – и эти опасения подтвердились. По информации журналиста Мельхора Руиса, Модрич также не сможет сыграть и в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Шахтёра», однако успеет вернуться на поле до принципиальной битвы с «Барселоной», которая состоится 16 октября.

В нынешнем сезоне Лука Модрич отыграл девять матчей за «Реал» во всех турнирах, дважды отметившись голом и однажды ассистировав.