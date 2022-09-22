Флорентино Перес поддержал Винисиуса после расистского скандала

Президент «Реала» Флорентино Перес высказал слова поддержки одному из лидеров «королевского» клуба Винисиусу Жуниору после расистского скандала.

Как сообщает Marca, руководитель мадридцев провёл беседу с вингером, что позволило тому успокоиться и сосредоточиться на предстоящих играх в сборной Бразилии.

Напомним, что глава ассоциации агентов Педро Браво сравнил футболиста с обезьяной за манеру празднования забитых мячей в эфире испанского телевидения, за что получил массовую критику. Слова поддержки Винисиусу высказали такие известные футбольные деятели, как Пеле, Неймар и многие другие.

