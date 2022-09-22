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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флорентино Перес поддержал Винисиуса после расистского скандала

 
22 Сентября 2022 • 09:42 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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02.10 22:00

Президент «Реала» Флорентино Перес высказал слова поддержки одному из лидеров «королевского» клуба Винисиусу Жуниору после расистского скандала.

Как сообщает Marca, руководитель мадридцев провёл беседу с вингером, что позволило тому успокоиться и сосредоточиться на предстоящих играх в сборной Бразилии.

Напомним, что глава ассоциации агентов Педро Браво сравнил футболиста с обезьяной за манеру празднования забитых мячей в эфире испанского телевидения, за что получил массовую критику. Слова поддержки Винисиусу высказали такие известные футбольные деятели, как Пеле, Неймар и многие другие.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Винисиус Жуниор
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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