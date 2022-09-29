В «Реале» начинают беспокоиться, что Кроос завершит карьеру

В руководстве мадридского «Реала» начинают беспокоится, что полузащитник Тони Кроос завершит карьеру по окончанию сезона. Напомним, что летом у немецкого хавбека заканчивается контракт со «сливочными».

Ранее ходили слухи, что «королевский клуб» готов продлить контракт с Кроосом. Тем не менее, по сведениям от журналиста Ману Саинса, футболист вполне может завершить карьеру в конце сезона.

Кроос выступает за «Реал» с лета 2014 года. Ранее полузащитник выступал за такие клубы, как мюнхенская «Бавария» и леверкузенский «Байер».

В нынешнем сезоне Тони отметился одним результативным пасом в 5 поединках чемпионата Испании.