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Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио пока не определился со своим будущим

 
21 Сентября 2022 • 12:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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02.10 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио пока не определился со своим будущим. По информации от Diario AS, футболист не исключает никаких вариантов, которые могут произойти в будущем.

Напомним, что контракт Асенсио с «Реалом» заканчивается в конце сезона. Марко вполне может остаться и продлить соглашение, но для этого футболист хочет получить больше гарантий от руководства и главного тренера Карло Анчелотти.

Вчера появились слухи об интересе к Марко со стороны каталонской «Барселоны». В недавнем интервью испанец не стал исключать, что в будущем будет выступать в «сине-гранатовой» футболке.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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