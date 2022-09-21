Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио пока не определился со своим будущим. По информации от Diario AS, футболист не исключает никаких вариантов, которые могут произойти в будущем.

Напомним, что контракт Асенсио с «Реалом» заканчивается в конце сезона. Марко вполне может остаться и продлить соглашение, но для этого футболист хочет получить больше гарантий от руководства и главного тренера Карло Анчелотти.

Вчера появились слухи об интересе к Марко со стороны каталонской «Барселоны». В недавнем интервью испанец не стал исключать, что в будущем будет выступать в «сине-гранатовой» футболке.