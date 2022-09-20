Рюдигер: «Когда я смотрю на Милитао, вижу себя в 24 года»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер заметил сходство между собой и партнёром по обороне Эдером Милитао.

«Когда я смотрю на Милитао, то вижу себя в 24 года», – цитирует Рюдигера журналист Патрик Бергер в социальных сетях.

Рюдигер пришёл в мадридский «Реал» летом на правах свободного агента из лондонского «Челси», с которым немец не стал продлевать контракт. Немец уже отметился дебютным голом за «королевский клуб», который был забит в ворота «Мальорки».

Милитао выступает за «сливочных» с 2019 года, когда перебрался из «Порту». 24-летний бразилец успел выиграть с «Реалом» два титула Ла Лиги и Лигу чемпионов в прошлом сезоне.