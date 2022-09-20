Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Рюдигер: «Когда я смотрю на Милитао, вижу себя в 24 года»

 
20 Сентября 2022 • 13:03 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 1.35 X 5.30 2 8.50
02.10 22:00

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер заметил сходство между собой и партнёром по обороне Эдером Милитао.

«Когда я смотрю на Милитао, то вижу себя в 24 года», – цитирует Рюдигера журналист Патрик Бергер в социальных сетях.

Рюдигер пришёл в мадридский «Реал» летом на правах свободного агента из лондонского «Челси», с которым немец не стал продлевать контракт. Немец уже отметился дебютным голом за «королевский клуб», который был забит в ворота «Мальорки».

Милитао выступает за «сливочных» с 2019 года, когда перебрался из «Порту». 24-летний бразилец успел выиграть с «Реалом» два титула Ла Лиги и Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер Эдер Милитао
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
14:02 · Испания. Ла Лига
Рюдигер: «Не могу сказать, что мечтал играть за «Реал», моей мечтой была АПЛ»
13:52 · Испания. Ла Лига
Рюдигер: «Анчелотти пришёл ко мне домой и поужинал с моей семьёй, ни один тренер ещё для меня такого не делал»
13:25 · Испания. Ла Лига
Рюдигер: «Модрич, Кроос и Бензема всегда очень спокойны, это удивляет»
13:03 · Испания. Ла Лига
Рюдигер: «Когда я смотрю на Милитао, вижу себя в 24 года»
12:51 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер: «В прошлом сезоне брат заставил меня выложиться на максимум в матче «Реалом», чтобы показать свой уровень»
12:40 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Оформить хет-трик и проиграть, или же не забить при том, что «Реал» выиграет? Всё очевидно» 1
11:58 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Думаю, в этом сезоне мы снова можем выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу»
11:51 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Могу ли я стать лучшим бомбардиром Ла Лиги? Посмотрим, есть ещё Бензема»
11:49 · Испания. Ла Лига
Один из нападающих решил уйти из «Барселоны»
11:39 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Тяжело работаю, чтобы достичь уровня Пеле и Неймара»
11:37 · Испания. Ла Лига
Раскрыт заработок «Реала» по новому контракту с Emirates
11:14 · Испания. Ла Лига
Кунде сообщил, что «Барселона» выплатила ему зарплату
10:58 · Германия. Бундеслига
Левандовски признался, что переход в «Барселону» повысил его самооценку
10:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» не хочет покупать игрока на замену Бензема, клуб доверяет Родриго
10:25 · Испания. Ла Лига
Модрич не намерен покидать сборную Хорватии до Евро-2024
Все новости
Рекомендуем