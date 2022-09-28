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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фернандо Льоренте признался, что однажды мог оказаться в «Реале»

28 Сентября 2022 • 11:07 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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02.10 22:00

Бывший нападающий «Ювентуса» Фернандо Льоренте признался, что однажды мог оказаться в мадридском «Реале».

«Когда «Реал» интересовался мной, я выступал за «Атлетик» Бильбао. У меня была прописана сумма отступных в контракте, но «Реал» отказался платить. Когда моё соглашение с «Атлетиком» закончилось, «Ювентус» действовал быстрее. Я бы с удовольствием поиграл за «Реал». Это лучшая команда в мире», – цитирует Льоренте El Arguero.

Напомним, что 37-летний Льоренте в данный момент является свободным агентом. В прошлом сезоне испанец выступал в Сегунде за «Эйбар», где отметился двумя голами в 20 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фернандо Льоренте
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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