Фернандо Льоренте признался, что однажды мог оказаться в «Реале»

Бывший нападающий «Ювентуса» Фернандо Льоренте признался, что однажды мог оказаться в мадридском «Реале».

«Когда «Реал» интересовался мной, я выступал за «Атлетик» Бильбао. У меня была прописана сумма отступных в контракте, но «Реал» отказался платить. Когда моё соглашение с «Атлетиком» закончилось, «Ювентус» действовал быстрее. Я бы с удовольствием поиграл за «Реал». Это лучшая команда в мире», – цитирует Льоренте El Arguero.

Напомним, что 37-летний Льоренте в данный момент является свободным агентом. В прошлом сезоне испанец выступал в Сегунде за «Эйбар», где отметился двумя голами в 20 матчах.