Хлусевич объяснил, почему «Спартак» не обыграл «Химки»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос, почему «красно-белые» не смогли обыграть «Химки» (1:1) в 27-м туре чемпионата России.

«Мы просто не забиваем свои моменты. Надо поработать над реализацией. Где-то нам не везет. Много факторов. Но атмосфера в команде нормальная», — передает слова Хлусевича издание «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 футболист провел 32 матча с учетом всех турниров и записал на свой счет четыре результативные передачи.

После 27 туров «Спартак» располагается на четвертой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 50 зачетных баллов.