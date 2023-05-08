Гаврилов: «Спартак» может занять второе место в РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о шансах «красно-белых» завершить сезон на второй строчке в чемпионате России.

«Сейчас три команды будут бороться за второе место, разница — два очка. Если «Спартак» не начнет всем подряд проигрывать в этих играх, то, да, займут второе место. Почему бы и нет?» — цитирует Гаврилова Metaratings.

После 26 туров на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги располагается ЦСКА, имея в своем активе 51 очко. На третьей позиции идет «Ростов», у которого на счету 50 очков. «Спартак» — четвертый, в копилке «красно-белых» 49 зачетных баллов.