Орлов: Что мешает «Спартаку» создать империю, как у «Зенита»?

Футбольный эксперт и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов высказался о гегемонии санкт-петербургского клуба в РПЛ.

«Болельщики хотят, чтобы «Зенит» развалился, мечтают об этом. Но что мешает тому же «Спартаку» создать такую же империю? «Лукойл», что, сильно меньше «Газпрома»? А «РЖД» или «ВТБ»? Что им мешает? Но для того, чтоб выигрывать, нужен менеджмент!» — заявил Орлов Sport24.

Напомним, после 26 туров «Зенит» досрочно стал чемпионом России, завоевав этот трофей в пятый раз подряд. Отметим, что на протяжении этого времени командой руководит Сергей Семак, который пришел в стан «сине-бело-голубых» в 2018 году.