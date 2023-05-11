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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: Что мешает «Спартаку» создать империю, как у «Зенита»?

11 Мая 2023 • 16:44 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
13.05 14:00

Футбольный эксперт и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов высказался о гегемонии санкт-петербургского клуба в РПЛ.

«Болельщики хотят, чтобы «Зенит» развалился, мечтают об этом. Но что мешает тому же «Спартаку» создать такую же империю? «Лукойл», что, сильно меньше «Газпрома»? А «РЖД» или «ВТБ»? Что им мешает? Но для того, чтоб выигрывать, нужен менеджмент!» — заявил Орлов Sport24.

Напомним, после 26 туров «Зенит» досрочно стал чемпионом России, завоевав этот трофей в пятый раз подряд. Отметим, что на протяжении этого времени командой руководит Сергей Семак, который пришел в стан «сине-бело-голубых» в 2018 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Геннадий Орлов
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ХИМКИ СПАРТАК МОСКВА
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