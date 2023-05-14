Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ничью по итогам матча 27-го тура РПЛ «Химки» – «Спартак» (1:1), а также судейство в этой встрече Евгения Кукуляка и поведение главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

- Честно говоря, я не знаю, кто сейчас руководит «Спартаком» изнутри. Ушёл Федун, ушла его великая жена, которая знает всё в футболе, которая заявила, что судьи Кукуян с Ивановым должны получить медали от «Зенита». Все это воспринимали как шуточки, но я считаю это оскорблением команды, такие вещи на голову не натянешь. И сегодня всё продолжается дальше. «Спартак» плачет после каждой игры. Вот почему-то «Ростов» ничего не говорит, «Краснодар» ничего не говорит, другие команды тоже не возмущаются насчёт судейства, как бы там ни было, потому что они играют – и играют.

А у «Спартака» виноваты только судьи. Ни в коем разе не тренер, вся внутренняя и внешняя оболочка которого сегодня стала уже прекрасно видна всем. Абаскаль – тренер очень низкого уровня. Из хороших молодых перспективных футболистов он делает дураков. Раньше Соболев в «Крыльях Советов» был нормальным парнем, а теперь он после каждого матча раздаёт какие-то интервью, говорит какие-то слова против судей, всё время недоволен во время игры и после неё.

К нему присоединился уже и Чернов. Говорит, что вчера они играли прекрасно, но не обыграли «Химки», потому что судья им опять помешал. Они что, слепые, или Чернов на поле не находился, я не пойму ничего? Вчера они еле ноги унесли. Если бы «Химки» реализовали все свои моменты, то «Спартак» бы попал на три мяча или на четыре. Или я вчера смотрел другой телевизор или какую-то другую игру? В том, что «Спартак» не обыграл «Химки», чистая заслуга «Химок» во главе с Талалаевым, которые показали очень хороший футбол. Пускай Чернов скажет спасибо Селихову, который спас его и его партнёров по защите. Потому что «Химки» гоняли их как собак.

Абаскаль чуть ли не после каждой игры выбегает на поле. Если бы это делали Федотов, Личка, Ивич, Ганчаренко, ещё кто-то, то КДК определял бы им страшные штрафы и дисквалификации, а Абаскалю всё сходит с рук, понимаете? Он после вчерашней игры даже интервью не дал. А после матча с «Зенитом» он говорил, что, наверно, будет скандал. Это не я придумал, это с его же слов. Абаскаль сделал из «Спартака» не народную команду, а политическую партию, из которой то и дело доносятся голоса с какими-то сенсационными высказываниями.

Журналистам самим не противно, что такие тренеры, как Абаскаль, машут перед ними руками и говорят, что не будут давать интервью? То есть он, такой стильный профессор, всю грязь увидел, а больше её никто не видел? Я думаю, сами журналисты должны немного задумываться, а стоит ли вообще пытаться брать у него интервью. Или они просто подневольные, их заставляют, они боятся, потому что живут в Москве, и им обязательно надо выслушивать гадости, которые им скажет Абаскаль? А может, лучше взять после игры хорошее интервью у Ивича, у Лички, у Федотова, у Ганчаренко, у Талалаева? Потом приятно будет зрителям и болельщикам смотреть и читать эти интервью, а не ту чушь, которую несёт Абаскаль с бегающими глазами.

В четверг ЭСК РФС пришёл к мнению, что в эпизодах на 38-й и 39-й минутах матча «Зенит» – «Спартак» арбитр Кукуян принял правильные решения. А вчера уже всё изменилось, и теперь, оказывается, в одном из тех моментов Кукуян допустил ошибку. Причём аж на целую страницу есть письмо, как кто-то откуда-то чего-то видел. Ну это же цирк и бред! Получается, ЭСК, которая относится к РФС, участвует в этом шабаше, который «Спартак» затерял на уровне чемпионата России.

Кукуляк, я считаю, нормально судил матч «Химки» – «Спартак». Даже если он в чём-то ошибся, если неправильно дал вторую жёлтую карточку Денисову. Подождите, ребята. Принято столько документов, есть столько дополнений и рекомендаций с толкованиями ситуаций, что судьи уже сами не знают, за что им хвататься. Чуть ли не каждое решение арбитра оценивает КДК или ЭСК. Вы уже примите единый свод правил, синхронизируйте его, чтобы судьи понимали, как им действовать.

И даже если бы не было удаления Денисова, всё равно во втором тайме никакой другой системы игры бы не сложилось. Также «Спартак» не смог бы победить «Химки». И даже имея двенадцать человек на поле, «Спартак» всё равно бы не выиграл этот матч. Не надо рассказывать сказки.