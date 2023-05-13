Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу ничьей в игре с «Химками».

- Как вам игра и результат?

- Я и предвидел такую игру. «Химки» борются за выживание, а «Спартак» - за медали. Было понятно, что матч будет боевым, а-ля кубковый. Не скажу, что было хорошее качество игры, но самоотдачи и борьбы было много. Моментов хватало, но исполнительское мастерство подводило.

- Не считаете, что «Спартак» недооценил «Химки», и только после перерыва заиграл как надо?

- Не скажу, что это была недооценка. Но гости явно не играли на максимуме. Подсознательно у игроков гостей сидело, что они по всему превосходят «Химки».

- Какие впечатления по штрафному, после которого «Спартак» пропустил? Нет ли вины Селихова?

- Стенка непонятно как была поставлена, чуть ли не из двух частей. Надо было к мячу поставить футболиста. Это недоработка и защитников тоже. Один из них должен был подойти к мячу, пока вратарь не поставит стенку, чтобы была подготовка. А стенка была из двух частей, и в этот промежуток попал нападающий.

- Последние два матча не пошатнули ваше доверие к Селихову?

- Да нет. Нервозность у него присутствует. Оборона играет в каждом матче с грубыми ошибками. Сегодня снова было удаление. В игре «Спартака» есть много моментов, когда оборона играет не стабильно. Это одна из слабых позиций «красно-белых». Оборона постоянно меняется, и вратарю сложно. Джикии не было. С ним было бы попроще. А так ребята стараются, но допускают грубые ляпы. Это нервозность.

- Гол Соболева как оцените? Это профессионализм?

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- Да. Он в том моменте сыграл прекрасно.

- Как оцените удаление Денисова? В ситуации со второй желтой карточкой он наиграл на предупреждение?

- Наиграл. А если бы он попал по ноге, мог бы нанести сопернику серьезную травму. Он и так зацепил его ногу вскользь. В этом не было необходимости. Такие подкаты делаются тогда, когда ты уже проигрываешь ситуацию. У него такого не было. Если бы он попал по ноге, судья мог бы дать прямую красную карточку. Так что здесь даже не надо оспаривать этот «горчичник».

- Удаление Денисова – это второе удаление в двух последних матчах. С «Зенитом» удалили Дуарте. И четвертое за последние пять туров - с «Торпедо» удалили Мартинса и Литвинова. Что об этом думаете?

- Надо работать с защитниками, которые играют на грани фола, что чревато. Мастерство отбора мяча у ребят страдает. Но сейчас в процессе чемпионата это сделать сложно. Надо было раньше над этим трудиться. Должна быть надежность в обороне, а мы видим нервозность и грубые ошибки.

- Какие перспективы у «Спартака» теперь на второе место?

- Еще все впереди. Но я думаю, что даже если «Спартак» займет четвертое место – никаких проблем не будет, потому что в еврокубках наши клубы не играют. Задача «Спартака» - на следующий год создать костяк, чтобы в следующем сезоне психологически быть готовыми к борьбе с «Зенитом» за чемпионство. «Зенит» сильнее. А так любое другое место, кроме первого, «для красно-белых» не результат.

Елена Григорьевская