Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Спартак» старается, но допускает грубые ляпы из-за нервозности» эксклюзив

13 Мая 2023 • 17:15 Комментировать
Химки
1:1
Спартак Москва
окончен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу ничьей в игре с «Химками».

- Как вам игра и результат?

- Я и предвидел такую игру. «Химки» борются за выживание, а «Спартак» - за медали. Было понятно, что матч будет боевым, а-ля кубковый. Не скажу, что было хорошее качество игры, но самоотдачи и борьбы было много. Моментов хватало, но исполнительское мастерство подводило.

- Не считаете, что «Спартак» недооценил «Химки», и только после перерыва заиграл как надо?

- Не скажу, что это была недооценка. Но гости явно не играли на максимуме. Подсознательно у игроков гостей сидело, что они по всему превосходят «Химки».

- Какие впечатления по штрафному, после которого «Спартак» пропустил? Нет ли вины Селихова?

- Стенка непонятно как была поставлена, чуть ли не из двух частей. Надо было к мячу поставить футболиста. Это недоработка и защитников тоже. Один из них должен был подойти к мячу, пока вратарь не поставит стенку, чтобы была подготовка. А стенка была из двух частей, и в этот промежуток попал нападающий.

- Последние два матча не пошатнули ваше доверие к Селихову?

- Да нет. Нервозность у него присутствует. Оборона играет в каждом матче с грубыми ошибками. Сегодня снова было удаление. В игре «Спартака» есть много моментов, когда оборона играет не стабильно. Это одна из слабых позиций «красно-белых». Оборона постоянно меняется, и вратарю сложно. Джикии не было. С ним было бы попроще. А так ребята стараются, но допускают грубые ляпы. Это нервозность.

- Гол Соболева как оцените? Это профессионализм?

Реклама


- Да. Он в том моменте сыграл прекрасно.

- Как оцените удаление Денисова? В ситуации со второй желтой карточкой он наиграл на предупреждение?

- Наиграл. А если бы он попал по ноге, мог бы нанести сопернику серьезную травму. Он и так зацепил его ногу вскользь. В этом не было необходимости. Такие подкаты делаются тогда, когда ты уже проигрываешь ситуацию. У него такого не было. Если бы он попал по ноге, судья мог бы дать прямую красную карточку. Так что здесь даже не надо оспаривать этот «горчичник».

- Удаление Денисова – это второе удаление в двух последних матчах. С «Зенитом» удалили Дуарте. И четвертое за последние пять туров - с «Торпедо» удалили Мартинса и Литвинова. Что об этом думаете?

- Надо работать с защитниками, которые играют на грани фола, что чревато. Мастерство отбора мяча у ребят страдает. Но сейчас в процессе чемпионата это сделать сложно. Надо было раньше над этим трудиться. Должна быть надежность в обороне, а мы видим нервозность и грубые ошибки.

- Какие перспективы у «Спартака» теперь на второе место?

- Еще все впереди. Но я думаю, что даже если «Спартак» займет четвертое место – никаких проблем не будет, потому что в еврокубках наши клубы не играют. Задача «Спартака» - на следующий год создать костяк, чтобы в следующем сезоне психологически быть готовыми к борьбе с «Зенитом» за чемпионство. «Зенит» сильнее. А так любое другое место, кроме первого, «для красно-белых» не результат.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Валерий Гладилин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Оренбург Оренбург
2
1
2.19 3.65 3.25
Видео
Окончен
Химки Химки
Спартак Москва Спартак Москва
1
1
6.60 4.90 1.47
Видео
91 мин
Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
1
2
1.40 5.20 7.60
Видео
13.05.23 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.36 5.00 9.40
Видео
14.05.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.42 3.60 2.85
Видео
14.05.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
2.08 3.55 3.65
Видео
14.05.23 в 19:00
Факел Факел
Пари НН Пари НН
2.16 3.50 3.40
Видео
14.05.23 в 19:00
Сочи Сочи
Ростов Ростов
2.60 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
18:10 · Россия. Премьер-лига
Агент полузащитника «Краснодара» Кади рассказал о состоянии игрока
18:05 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «По игре «Химок» было видно, что на поле аутсайдер»
18:02 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и «Торпедо» огласили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ
18:01 · Россия. Первая лига
«Балтика» в сантиметрах от РПЛ после победы над «Волгой»
17:56 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» уже ведёт в матче с «Зенитом»
17:50 · Россия. Премьер-лига
Баньяц расстрелял ворота «Зенита», «Краснодар» сравнял счёт
17:48 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал чемпионат, который подойдёт Малкому
17:43 · Россия. Премьер-лига
Кукуян ошибочно засчитал второй гол «Зенита» в матче со «Спартаком» официально
17:37 · Россия. Премьер-лига
Джикия — об удалении Денисова: «Видели, что не было касания? Не поверите — я то же самое увидел»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - об Абаскале: Он в нашей стране отдыхает
17:28 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Сыграю ли с ЦСКА? Посмотрим»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Денисов: Судья ничего мне не объяснил, я посмотрел повтор — даже не было контакта
17:18 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Володька Быстров начнет рассказывать, что я плачу, но так и есть»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Спартаку» в матче с «Химками» не хватило исполнительского мастерства»
17:11 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» не смог обыграть «Химки» - видео видео
Все новости
Рекомендуем