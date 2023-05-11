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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: «Календарь у «Спартака» легче, чем у конкурентов за серебро РПЛ»

11 Мая 2023 • 19:53 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
13.05 14:00

Бывший российский форвард Руслан Пименов считает «Спартак» фаворитом за вторую строчку по итогам сезона в РПЛ. По его мнению, «красно-белым» предстоит сыграть с более слабыми командами, нежели ЦСКА и «Ростову».

«Просто календарь «Спартака» более простой, чем у конкурентов. Дерби с ЦСКА у них будет определяющим. А у ЦСКА и «Ростова» не один подобный матч», - рассказал Пименов «Матч ТВ».

Напомним, в оставшихся четырех турах «Спартаку» предстоит сразиться с «Химками», ЦСКА, «Пари НН» и «Крыльями Советов». Три из четырёх будущих соперников идут в хвосте турнирной таблицы РПЛ.

Бушманов назвал фаворита в борьбе за серебро в РПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Руслан Пименов
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ХИМКИ СПАРТАК МОСКВА
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