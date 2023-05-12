Павлюченко: Если «Спартак» не попадёт в тройку — это провал

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о шансах «красно-белых» в борьбе за медали в РПЛ.

«Я надеялся, что они станут вторыми, но после последних игр понял, что они и серебряные медали упустили. Теперь «Спартаку» надо хотя бы за «бронзу» побороться, потому что четвертое место – это провал. Дальше уже все зависит не от «красно-белых», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

Эксперт отметил, что футбол является непредсказуемым, но он уже не особо верит в попадание «Спартака» в призовую тройку.

После 26 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвертую сточку в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков.