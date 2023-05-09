Мостовой: «При Абаскале у «Спартака» нет никакого прогресса в игре»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил работу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«При Абаскале нет никакого прогресса в игре. Тренеры работают, получают деньги, уезжают — и все. А результат остается прежним. Кстати, у Ваноли в «Спартаке» был хотя бы Кубок России, у Абаскаля — вылет от «Акрона», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, 34-летний испанский специалист возглавил «Спартак» прошлым летом, сменив на посту главного тренера Паоло Ваноли.

После 26 туров «красно-белые» занимают четвертое место в чемпионате России, имея в своей копилке 49 очков.