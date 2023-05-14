Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Химками» и проблемах «красно-белых».

- В трех последних турах «Спартак» набрал только два очка. Вчера с «Химками» еле одно смог взять. В чем проблема команды, и можно ли сетовать на ошибки судей, из-за которых «Спартак» недосчитывается очков?

- Если брать вчерашнюю игру, второй желтой карточки Денисова не было. Это судейский недосмотр. Может, был один горчичник по совокупности. А во втором эпизоде, думаю, Кукуляк среагировал на крик футболиста «Химок», который был в этом стыке. Естественно, удаление стало ощутимым ударом по команде, которая хочет выиграть. Оно повлияло на результат матча. Если бы гости были в полном составе, они смогли бы дожать «Химки».

- А что скажете про игру «Спартака» в обороне?

- Есть моменты, которые надо исправлять. По наличию футболистов тоже есть вопросы. Но я думаю, что все-таки больше удаление повлияло на результат. Хотя даже в меньшинстве гости имели моменты. Правда, «Химки» тоже опасно атаковали, и Селихов играл неплохо в этих эпизодах. Но по тому, как складывалась игра, результат больше закономерный.

- 18 пропущенных голов в десяти турах – это ужасный показатель. С такой статистикой даже два забитых мяча еще не гарантируют «Спартаку» победу. Что в будущем делать Абаскалю с обороной?

- Надо укреплять защиту. Думаю, какие-то приобретения будут. Нужен опытный центральный защитник. Одного Джикии мало для того, чтобы команда была спокойна за свои тылы. Сейчас все на тоненького.

- Если кого-то покупать, тогда с кем-то надо расставаться. Например, Дуарте, явно не пришелся ко двору.

- Не берусь судить, с кем надо прощаться. Есть руководство, и, скорее всего, будет принято решение с кем-то расстаться.

- «Спартак» не побеждает в трех матчах. Вы верите, что клуб сможет забраться в тройку?

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- Будет еще дерби с «армейцами», плюс ЦСКА сыграет с «Ростовом», и кто-то потеряет очки. Поэтому важно, кто как проведет концовку сезона. Но я боюсь, что этих двух очков, которые команда Абаскаля потеряла с «Химками», может не хватить, чтобы забраться в тройку.

- Видите ли вы какой-то кризис в «Спартаке» сейчас?

- Не без этого. Уверенности в своих силах у «Спартака» нет в свете последних результатов. Состояние нервозное.

- Какие ожидания от предстоящего дерби с ЦСКА?

- «Армейцы» подходят к этой встрече в более позитивном настроении, но эти матчи всегда стоят особняком. Настрой всегда особенный на такие игры. Он проходят очень эмоционально.

- Можно сказать, что именно это противостояние решит турнирные расклады для «Спартака», потому что кроме ЦСКА будут еще «Пари НН» и «Крылья Советов» из нижней части таблицы?

- «Химки» тоже из подвала таблицы, но мы видели, что вчера получилось. Все последние матчи будут важны. «Пари НН» борется за выживание, как и самарцы. Не факт, что с ними будет легче, чем с ЦСКА. Будет большое эмоциональное напряжение.

Елена Григорьевская