Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего тура РПЛ.

- Тур откроется матчем «Урал» - «Оренбург». Какой результат можно ждать?

- Любой. У «Оренбурга» хорошо поставлена командная игра. Есть нюансы, которые дают ему основания иметь преимущество в отдельных матчах: быстрый переход из обороны в атаку, скоростной дриблинг у многих футболистов. А «Урал» потерял свое лицо. Нет чувства уверенности, поэтому много ошибок в обороне. Играя дома, уральцы имеют некоторое преимущество, но с точки зрения игрового направления «Оренбург» мне больше симпатичен. Я бы поставил на ничью.

- В матче «Химки» - «Спартак» допускаете очковые потери москвичами?

- Нет, конечно. Если «Спартак» на что-то замахивается, если хочет соревноваться с ЦСКА за второе место, то такую команду, как «Химки», надо обыгрывать. «Красно-белые» совсем недавно были одной из лучших команд по игре в нашем футболе, поэтому обязаны брать три очка.

- «Зенит» примет «Краснодар». Питерцы задачи решили. Есть шанс у южан на очки?

- У «быков» всегда есть шансы на очки. Они знают, как играть. Эта команда со своим четким игровым почерком. Это не клуб, который шарахается, меняет свое лицо. Если сложится игра в атаке и не будет больших ошибок в обороне, то «Краснодар» всегда может показать лицо. Но при этом он будет играть с чемпионом страны, у которого положительные эмоции. Но нюх может притупиться в свете того, что медали уже на груди, и может не до конца все будет отдано на футбольном поле. Но в любом случае у «Зенита» будет преимущество.

- ЦСКА примет «Торпедо». Тут без шансов для «автозаводцев»?

- Конечно, У ЦСКА эмоциональный подъем. «Армейцы» могут и обязаны сражаться за второе место. Поэтому свое преимущество им надо развивать.

- «Крылья Советов» примут «Локомотив», но им нельзя терять очки, иначе они уйдут в зонустыков. Чего ждете от этого матча?

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- Самарцы играют дома, и всем нравится то, что они делают. Не хватает только очков, что в футболе самое важное. А «Локомотив» ощутимо прибавил во всех направлениях. Но потеря Магкеева может сказаться в худшую сторону в не так хорошо отлаженной игре в обороне. Но при этом «железнодорожники» сильны в атаке. И по подбору игроков, и по скорости, и по качеству игры. Поэтому у команды есть преимущество.

- «Динамо» примет «Ахмат», который сейчас на ходу. Чего ждать от матча?

- Я на стороне «Ахмата». Понятно, как клуб играет, за счет чего выигрывает. Это хорошо отлаженная игра в обороне, и от этого фундамента грозненцы выстраивают игру в атаке. А у «Динамо» есть нестабильность. Оно последнее время не знает, в какой футбол будет играть.

- «Сочи» дома сможет отнять очки у «Ростова»?

- «Ростов» сделает все возможное, чтобы не затеряться в пелотоне претендентов на серебро. Он будет отвоевывать себе плацдарм и сделает все возможное, чтобы взять три очка.

- В битве аутсайдеров сыграют «Факел» и «Пари НН». Кому отдаете предпочтение?

- «Факел» будет иметь преимущество из-за болельщиков. Нет других матчей, где можно завоевывать очки. Здесь тот случай, когда надо брать очки и играть в атаку, а не смотреть назад.

Елена Григорьевская